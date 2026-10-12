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    Россиянам объяснили, когда нужно удалять зубы мудрости

    Здоровые зубы мудрости можно сохранить, а решение об удалении требует осмотра и снимка. Об этом рассказал специалисты из омской клиники «Улыбка Сибири», сообщает gorod55.ru.

    По словам стоматологов, ровно выросший зуб может служить всю жизнь, если участвует в жевании и имеет здоровый зуб на противоположной челюсти. Нехватка места часто мешает нормальному прорезыванию.

    Показаниями к удалению могут стать неправильное положение зуба, воспаление десны, кариес с осложнениями, кисты и подготовка к ортодонтическому лечению. Врачи предупредили: воспаление вокруг непрорезавшегося зуба иногда годами протекает без боли и разрушает кость. Панорамный снимок или конусно-лучевая компьютерная томография помогают оценить положение корней, близость нервов и гайморовых пазух.

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