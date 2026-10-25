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    Россиянам назвали продукты для снижения риска колоректального рака

    Токсиколог Кутушов: ни одна диета не гарантирует защиты от болезни Крона

    Цельнозерновые продукты и пищевые волокна помогают снизить риск колоректального рака. Врачи также рекомендуют ограничивать переработанное мясо и алкоголь, сообщает «Свободная пресса».

    Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов пояснил, что наиболее убедительные данные о снижении риска колоректального рака есть для цельного зерна и пищевых волокон. Он посоветовал реже есть колбасы, сосиски и бекон, ограничивать красное мясо, поддерживать нормальный вес и двигаться.

    По словам Кутушова, болезнь Крона и язвенный колит зависят от множества факторов, поэтому ни одна диета не гарантирует защиты. При этом рацион с преобладанием минимально обработанных растительных продуктов предпочтительнее питания с избытком ультрапереработанной еды.

    Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин отметил, что разнообразное питание с обилием растительной пищи и клетчатки связано с профилактикой воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака. Он назвал цельнозерновые и бобовые наиболее полезными для микробиоты группами продуктов.

    Гаврикин рекомендовал добавлять овощи, бобовые и цельные злаки в каждый прием пищи, пить воду и ограничивать переработанные продукты, сахар и алкоголь.

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