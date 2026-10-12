Россиянам назвали признаки задержки речи у детей

Эксперт Хатшуков: при сомнениях в развитии ребенка нужно проверить слух

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков объяснил, когда молчание ребенка требует помощи специалиста. Откладывать консультацию до трех лет не стоит, сообщает RuNews24.ru .

Темпы развития речи различаются. Если ребенок понимает речь, выполняет инструкции, использует жесты и мимику, смотрит в глаза, малое количество слов может быть нормой. Родителям важно поддерживать развитие разговорами, чтением и играми.

Ориентиры: до полугода — гуление, лепет, зрительный контакт; в 6–12 месяцев — активный лепет, понимание слов, жесты, звукоподражание; в год-два — первые слова и короткие фразы; в два-три — вопросы; в три-четыре — сложные предложения и понимание времени.

Срочная консультация невролога и логопеда нужна при отсутствии лепета, реакции на звуки и имя к году, слов к полутора годам, фраз к двум. Тревожные признаки — отсутствие подражания после года, жестов и зрительного контакта, утрата освоенных слов.

Хатшуков подчеркнул: важно проверить слух. Его снижение мешает усваивать речь и может привести к социальным, когнитивным и эмоциональным нарушениям. До трех-пяти лет мозг наиболее пластичен, позже коррекция требует больше усилий.

Двуязычие не всегда задерживает речь. По словам эксперта, дети с тремя или четырьмя языками чаще сталкиваются с задержкой.