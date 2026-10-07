Россиян предупредили об опасности постоянно мокрой шторки в душе

Шторки и полотенца становятся средой для бактерий и грибов, если подолгу не высыхают. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, сообщает RT .

Золотарева пояснила: сама по себе влажная ткань не опасна. Риск возникает при постоянной сырости, тепле и скоплении остатков мыла, косметики и кожного жира.

Признаки размножения микроорганизмов — стойкий затхлый запах полотенца и скользкий, темный или окрашенный налет на шторке. Контакт с таким полотенцем может вызвать раздражение, высыпания и грибковые поражения, особенно при порезах и микротравмах.

По словам эксперта, наибольший риск связан с плесенью. Ее споры и фрагменты могут усиливать насморк, кашель, раздражение глаз и дыхательных путей у людей с аллергией или астмой. Более уязвимы также люди с хроническими заболеваниями легких и выраженным снижением иммунитета.

Золотарева посоветовала расправлять шторку и полотенца после душа, проветривать ванную и оставлять вытяжку включенной до высыхания поверхностей. Текстиль нужно регулярно стирать, шторку — очищать. Если запах или плесень не исчезают, их следует заменить. Повторное появление плесени на стенах, потолке и швах — повод проверить вентиляцию и найти источник влаги.