Россиян предупредили, что чистка зубов сразу после завтрака может повредить эмаль

Чистка зубов сразу после завтрака может повредить эмаль и повысить риск кариеса. Продуктовый менеджер зубных щеток TROUVER Ли Шэньхан посоветовал чистить зубы до еды, сообщает Life.ru .

По словам Ли Шэньхана, чистка сразу после завтрака может привести к микротрещинам эмали. В них быстрее скапливается налет. Со временем зубы могут стать чувствительнее к холодному и горячему, а истончение защитного слоя повышает риск эрозии эмали.

Эксперт советует чистить зубы до завтрака пастой с фтором, а после еды полоскать рот водой. Если чистка нужна после приема пищи, стоит подождать не менее 30 минут, после кислых продуктов — до часа.

Ли Шэньхан рекомендует использовать щетку с мягкой щетиной. Пасту с высокой абразивностью, по его словам, следует применять не чаще двух раз в неделю и только спустя 2–3 часа после еды. Для удаления остатков пищи из межзубных промежутков после завтрака эксперт предлагает использовать ирригатор.