Ученые выяснили, что нормальный вес не исключает тяжелого воспаления печени при избытке соли

Избыток соли в рационе может способствовать развитию тяжелого воспаления печени даже без сопутствующего ожирения. К такому выводу пришли специалисты медицинской школы Duke-NUS в ходе опытов на мышах, пишут «Известия» .

В исследовании изучали механизмы развития метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH). У животных, получавших рацион западного типа с повышенным содержанием соли, масса тела оставалась сравнительно небольшой, а жира в печени накапливалось меньше. Однако воспалительные процессы и рубцевание тканей (фиброз) у них заметно усилились.

Исследовательница Duke-NUS Чжоу Цзинь отметила, что биология MASH у пациентов с нормальным весом отличается от течения болезни при ожирении, и это необходимо учитывать при подборе терапии.

Авторы подчеркнули, что эксперимент проводился на мышах, поэтому влияние избыточного потребления соли на людей еще предстоит изучить.