Врач Соловьев назвал способы профилактики летних отеков

Врач Андрей Соловьев посоветовал в жару пить воду, сократить соль и чаще двигаться, чтобы снизить отечность, сообщает Газета.ru .

Соловьев объяснил, что в жару сосуды расширяются, микроциркуляция замедляется, а венозный и лимфатический отток ухудшается. Жидкость обычно начинает застаиваться в ногах и без профилактики может подниматься выше.

Для профилактики отеков врач посоветовал пить чистую фильтрованную воду небольшими порциями каждые 20–30 минут. Чай, кофе, сладкая газировка и соки могут усилить обезвоживание и задержку солей.

Соловьев также рекомендовал ограничить обычную и «скрытую» соль из фастфуда, полуфабрикатов, колбас, чипсов и соленой рыбы. В рацион стоит добавить продукты с калием: бананы, шпинат, авокадо, огурцы и кабачки, передает ИА НСН.

При сидячей или стоячей работе врач советует каждые полчаса вставать, ходить или делать перекаты с пятки на носок. Самостоятельно принимать мочегонные препараты не следует: это может привести к потере калия, обезвоживанию и усилению отеков.