Эндокринолог Афонина предупредила, что избыток натрия повышает риск инфаркта и инсульта

Колбасы, консервы, соусы и другие готовые продукты могут содержать много соли. Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина рассказала, чем опасен ее избыток, сообщает Life.ru .

По словам Афониной, при длительном избытке соли в рационе может повышаться давление и расти риск заболеваний сердца, сосудов и почек, в том числе инфаркта и инсульта. Большое количество натрия также усиливает выведение кальция с мочой и может способствовать образованию некоторых видов камней в почках.

Соль поступает в организм не только из солонки. Ее суточное количество заметно увеличивают колбасы, копчености, консервы, маринады, снеки, соусы и соленые сыры. Поэтому человек может получать больше соли, чем нужно, даже если редко добавляет ее в еду.

Жажда и отечность после соленой пищи не всегда указывают на избыток соли. Слабость, частое мочеиспускание и боли в пояснице тоже нельзя объяснять только рационом: если симптомы повторяются, необходимо выяснить их причину.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее пяти граммов соли в сутки с учетом готовых продуктов. Афонина советует меньше солить еду, выбирать йодированную соль и проверять состав смесей приправ. Сделать блюда вкуснее помогут зелень и специи.