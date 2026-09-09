Подмосковный врач Мигланова: сокращение соли в рационе снижает риск инсульта

Рацион питания напрямую влияет на риск развития инсульта, который возникает из-за острого нарушения кровотока в головном мозге. О принципах защиты сосудов рассказала заведующая терапевтическим отделением Можайской больницы Светлана Мигланова.

Ключевая задача меню — сохранить чистоту и эластичность сосудов.

«Для этого нужно сократить потребление соли до одной чайной ложки в день, учитывая ту, что уже есть в хлебе и сыре, чтобы не повышать давление. Также важно отказаться от вредных жиров, которые содержатся в колбасах, фастфуде и маргарине, заменив их на полезные: оливковое масло, рыбу и орехи», — отметила Светлана Мигланова.

Самое важное — наполнить половину тарелки овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, так как клетчатка позволяет контролировать вес и выводит лишний холестерин.

Врач подчеркнула, что менять привычки стоит постепенно: достаточно добавить салат к ужину или заменить сладкий сок на воду. Такие небольшие шаги укрепляют сосуды изнутри и становятся лучшей защитой от сосудистых катастроф.