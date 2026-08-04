Ura.ru: правильная поза во время сна способна помочь избавиться от второго подбородка

Специалисты утверждают, что правильная поза во время сна способна помочь избавиться от второго подбородка. Для этого рекомендуется спать на спине без подушки, закинув руки за голову, написало Ura.ru .

Чтобы привыкнуть к такой позе, потребуется время — иногда на это уходят месяцы и даже годы. Если во время сна возникают болезненные ощущения в пояснице или других частях тела, позу приходится менять. В таком случае специалисты советуют проработать триггерные точки — это позволит растянуть укороченные мышцы и избавиться от боли. Несколько сеансов массажа могут помочь решить эту проблему.

Сон на спине без подушки имеет еще одно преимущество — он помогает снизить риски появления протрузий и грыж. Днем, когда человек занят работой или долго сидит, мышцы-сгибатели находятся в напряженном состоянии. Во время ночного сна на спине эти мышцы расслабляются, что помогает избавиться от сутулости.

Постепенно можно прийти к тому, чтобы спать по 8 часов на спине без подушки. Это не только положительно скажется на здоровье, но и поможет улучшить внешний вид — второй подбородок постепенно станет менее заметным.