Терапевт Сушков рассказал, когда при ночных судорогах нужно идти к врачу

Россиян предупредили, что частые спазмы икр могут указывать на болезни сосудов

Ночные судороги в икроножных мышцах не опасны при редких эпизодах. Если они случаются чаще двух раз в неделю и нарушают сон несколько недель, следует обратиться к врачу, рассказал терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков, сообщает Радио1 .

Судороги могут возникать из-за того, что во сне стопа расслабляется и опускается, а икроножная мышца остается укороченной. Их также провоцируют непривычная физическая нагрузка, обезвоживание, неудобная поза, долгое сидение и переохлаждение ног.

Регулярные приступы могут быть связаны с сосудистыми или эндокринными нарушениями, побочными эффектами лекарств и нехваткой электролитов. Сушков рекомендовал не принимать магний, калий или кальций без назначения, а сначала сдать анализы крови.

Во время спазма нужно выпрямить ногу и плавно потянуть пальцы стопы на себя, пишет Ura.ru.

После этого можно мягко помассировать икру, согреть ее грелкой или полотенцем и осторожно встать. Ходьба и бег при судороге могут повредить мышечные волокна.

Немедленного внимания требуют онемение или слабость в ногах, бледность либо синюшность кожи, отеки, одышка, боль в груди и распространение спазмов на другие мышцы. Терапевт в таком случае назначит обследование и при необходимости направит к неврологу или эндокринологу.