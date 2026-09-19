Сомнолог Царева предупредила о риске остановки дыхания у храпящих

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева сообщила News.ru , что людям, страдающим храпом и остановками дыхания во сне, не рекомендуется спать на спине. По ее словам, в таком положении мышцы расслабляются, и язык может перекрыть дыхательные пути.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, у которых язык анатомически расположен высоко. Если рот открыт, за языком не видно небного язычка и задней стенки глотки. В положении на спине, особенно если нос заложен, создаются условия для ночных остановок дыхания. Как правило, эти эпизоды начинаются именно в таком положении, пишет «МК в Питере».

Врач предупредила, что со временем остановки дыхания могут начать происходить даже во время отдыха на боку. Для коррекции состояния она посоветовала пациентам уточнять у родственников, в какой позе храп становится сильнее, и стараться избегать этой позиции ночью. При этом точный диагноз должен ставить профильный врач после полноценного обследования.