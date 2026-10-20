Хирург Умнов предупредил о вреде сна на короткой кровати

Регулярный сон на слишком короткой кровати мешает мышцам расслабляться и может усугубить проблемы с позвоночником. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, сообщает RT .

Умнов объяснил: если ноги не помещаются на кровати, человек вынужден подгибать их или свешивать стопы за край. Часть мышц при этом всю ночь остается в статическом напряжении.

По словам врача, сгибатели бедра и поясница не расслабляются, а шея часто оказывается в неудобном положении. Утром это может вызывать скованность в пояснице, онемение рук и боль в шее.

Постоянный сон в такой позе закрепляет нарушения осанки и может обострять существующие грыжи и протрузии. Межпозвонковые диски вместо ночной разгрузки испытывают давление. Сон в кресле или машине также не дает позвоночнику восстановиться из-за неудобного положения тела.

Умнов посоветовал выбирать спальное место минимум на 15–20 см длиннее роста, чтобы голова и стопы лежали свободно. Матрас должен быть ровным, средней жесткости, без ямы посередине. Разовая ночевка на коротком диване, по словам хирурга, не представляет большой проблемы, но постоянный сон на нем может привести к болям и проблемам с позвоночником.