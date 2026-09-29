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    Врач Семенова посоветовала чаще вставать во время работы за компьютером

    Долгая работа в одной позе вызывает мышечную усталость и дискомфорт. Регулярное движение полезнее попыток весь день сидеть с прямой спиной, сообщает Life.ru.

    Травматолог-ортопед и врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семенова объяснила: даже удобная поза со временем утомляет. К концу рабочего дня могут появиться напряжение в шее, тяжесть в спине и ногах. Постоянно держать спину прямо тоже трудно — это требует длительного напряжения мышц.

    По словам врача, сонливость после нескольких часов работы не обязательно означает нехватку кислорода из-за сутулости. При этом зажатая диафрагма и неполное раскрытие грудной клетки могут влиять на дыхание.

    «Встать, пройтись до другого кабинета, налить воды, подняться по лестнице, сделать несколько движений плечами — это не прокрастинация, а нормальная смена двигательной активности», — отметила врач.

    Семенова добавила, что перерывы не нужно превращать в тренировки: достаточно периодически вставать, ходить и менять положение тела. Длительное малоподвижное поведение в сочетании с другими факторами риска может способствовать развитию венозных заболеваний, включая варикоз.

    Восемь часов в офисном кресле сами по себе не означают вреда для позвоночника. На боль в спине также влияют физическая активность, состояние мышц, сон, стресс и другие факторы, подчеркнула врач.

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