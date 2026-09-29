Психолог Полякова объяснила, почему в отпуске может усилиться тревога

В отпуске человек может столкнуться с тревогой, которую рабочие задачи прежде помогали не замечать. Об этом рассказала психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова, сообщает RT .

По словам Поляковой, работа задает понятный распорядок и круг обязанностей. В отпуске привычное расписание исчезает, и человеку приходится самому решать, чем заполнить время. Если при этом ему трудно понять свои желания, может возникнуть тревога.

Психолог объяснила, что постоянная занятость иногда служит способом не замечать одиночество, семейные проблемы, усталость и страхи. Во время отдыха эти переживания выходят на первый план. После возвращения к работе тревога может ослабнуть, но это не означает, что ее причина исчезла.

Полякова также отметила, что люди, привыкшие к хроническому стрессу, могут воспринимать непривычное спокойствие как угрозу. По ее словам, терапия в таком случае помогает разобраться в причинах тревоги и научиться спокойно отдыхать.