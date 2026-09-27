Психолог Пахомова объяснила, почему после стресса снятся кошмары

После сильных переживаний сны могут стать ярче и тревожнее. Экзистенциальный психолог Елена Пахомова объяснила это переработкой эмоций и воспоминаний, сообщает газета «Известия» .

Конфликты, расставания, потери и высокая нагрузка могут влиять на содержание снов. По словам Пахомовой, во сне мозг продолжает работать с информацией и эмоциями, накопленными за день. Поэтому знакомые места, давно забытые люди и фантастические события могут соединяться в одном сюжете.

Пугающие образы и встречи с умершими людьми не обязательно указывают на проблемы с психикой или предсказывают будущее. Психолог советует не искать их значение в сонниках: один и тот же образ у разных людей связан с разным опытом. Важнее обратить внимание на чувства, вызванные сном.

Повторяющиеся сюжеты могут возникать, когда человек вновь сталкивается с похожими переживаниями. Однако по одному сну нельзя определить тревожное расстройство, депрессию или посттравматическое стрессовое расстройство. Если кошмары учащаются, мешают спать или вызывают страх перед засыпанием, стоит обратиться к специалисту.

Пахомова добавила, что сны могут помогать замечать переживания, неочевидные в течение дня. При этом необычный сон не всегда имеет скрытый смысл.