Психолог Наумова объяснила пользу косплея и его риски для психики

Косплей помогает стать увереннее и повысить стрессоустойчивость, но может выявить уже существующие психологические проблемы. Об этом рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова, сообщает Москва 24 .

3 ноября отмечается Всемирный день косплея. По словам Наумовой, перевоплощение в персонажа развивает воображение и помогает раскрепоститься. В костюме человеку проще сделать то, на что он не решается в обычной жизни.

Многие участники сами разрабатывают дизайн, кроят и шьют наряды. Такая работа успокаивает нервную систему, дает возможность творчески реализоваться, показать мастерство и ощутить свою ценность, пояснила специалист.

Встречи и фестивали помогают найти единомышленников, почувствовать принадлежность к сообществу. Это создает эмоциональный подъем и укрепляет устойчивость к стрессу.

При этом Наумова подчеркнула: сам костюм не провоцирует депрессивное расстройство. Хобби может лишь выявить проблемы, предпосылки которых уже существовали. В таком случае лучше обратиться к специалисту.