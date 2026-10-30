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    Психолог Герасимова объяснила, почему усталость мешает отложить телефон

    Психолог Герасимова: последний час перед сном стоит посвятить спокойным делам

    После тяжелого дня человеку труднее контролировать себя, а быстрые удовольствия становятся привлекательнее. Поэтому сериалы, игры и покупки вытесняют сон, рассказала медицинский психолог Ксения Герасимова, сообщает kp.ru.

    По словам специалиста Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья, вечерние развлечения также помогают ощутить, что время принадлежит самому человеку. Непредсказуемые сюжеты, игровые бонусы и новые товары задействуют систему вознаграждения мозга, а автопроигрывание и рекомендации удерживают внимание.

    Однако переключение внимания не заменяет восстановление. Динамичные сюжеты усиливают возбуждение, позднее засыпание ухудшает отдых. Возникает круг: стресс, развлечения, недосып и новая усталость. Нехватка сна также мешает оценивать риски покупок.

    Герасимова назвала ориентиром 20–40 минут цифровых развлечений вечером, но подчеркнула, что универсальной нормы нет. Она посоветовала отключать автовоспроизведение и уведомления, заранее ограничивать игру одним уровнем, откладывать покупки на 24–48 часов и удалять сохраненные данные карты.

    Заменой экрану могут стать прогулка, чтение, общение, хобби или теплый душ. По словам психолога, проблема не в удовольствии, а в потере контроля: развлечения не должны становиться единственным способом снять напряжение и вытеснять сон.

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