Психолог Герасимова объяснила, почему усталость мешает отложить телефон

После тяжелого дня человеку труднее контролировать себя, а быстрые удовольствия становятся привлекательнее. Поэтому сериалы, игры и покупки вытесняют сон, рассказала медицинский психолог Ксения Герасимова, сообщает kp.ru .

По словам специалиста Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья, вечерние развлечения также помогают ощутить, что время принадлежит самому человеку. Непредсказуемые сюжеты, игровые бонусы и новые товары задействуют систему вознаграждения мозга, а автопроигрывание и рекомендации удерживают внимание.

Однако переключение внимания не заменяет восстановление. Динамичные сюжеты усиливают возбуждение, позднее засыпание ухудшает отдых. Возникает круг: стресс, развлечения, недосып и новая усталость. Нехватка сна также мешает оценивать риски покупок.

Герасимова назвала ориентиром 20–40 минут цифровых развлечений вечером, но подчеркнула, что универсальной нормы нет. Она посоветовала отключать автовоспроизведение и уведомления, заранее ограничивать игру одним уровнем, откладывать покупки на 24–48 часов и удалять сохраненные данные карты.

Заменой экрану могут стать прогулка, чтение, общение, хобби или теплый душ. По словам психолога, проблема не в удовольствии, а в потере контроля: развлечения не должны становиться единственным способом снять напряжение и вытеснять сон.