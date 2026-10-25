Преподаватель Абрамова назвала ошибки родителей при заикании у детей

Ребенка с заиканием нельзя торопить, перебивать и заканчивать за него фразы. Преподаватель Шадринского государственного педагогического университета Светлана Абрамова объяснила правила общения и важность ранней помощи, сообщает Ura.ru .

Заикание нарушает плавность речи: человек повторяет или растягивает звуки, слоги и слова, делает непроизвольные остановки. Чаще оно появляется в возрасте от двух до пяти лет. У мальчиков нарушение встречается в три-четыре раза чаще, чем у девочек.

Причинами могут быть наследственность, особенности нервной системы, эмоциональные перегрузки и стресс. Сильный испуг способен запустить нарушение на фоне уже существующей предрасположенности.

Иногда запинки исчезают самостоятельно, но рассчитывать только на это не стоит. Чем дольше они сохраняются, тем меньше вероятность восстановления без помощи. При регулярном заикании Абрамова рекомендовала обратиться к логопеду и детскому неврологу.

Дома важно обеспечить полноценный сон, прогулки, сбалансированное питание и снизить перегрузки. В разговоре следует поддерживать зрительный контакт, говорить спокойно и давать ребенку время выразить мысль. Домашние меры не заменяют консультацию специалистов.

У взрослых заикание может впервые возникнуть после повреждения мозга, например инсульта. Стресс иногда возвращает нарушение, которое было в детстве.