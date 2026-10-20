Педиатр Пушкарева напомнила об осенней вакцинации от гриппа

Осенью важно сделать ежегодную прививку от гриппа, но проходить обследования только из-за смены сезона не нужно. Об этом рассказала педиатр клиники «Атрибьют» Мария Пушкарева, сообщает RT .

Универсального списка осенних исследований нет. Пушкарева рекомендовала обращаться к специалистам по жалобам: при частых отитах и затяжном насморке у ребенка — к оториноларингологу, при атопическом дерматите перед отопительным сезоном — к дерматологу или педиатру.

Здоровым людям не нужны общий и биохимический анализы крови «перед зимой». Детям исследования назначают при жалобах или в определенные возрастные периоды, например для скрининга на анемию до года.

Взрослым врач напомнила о контроле давления, проверке на диабет с 35 лет или раньше при избыточном весе, липидограмме раз в пять лет. Также важны базовые онкоскрининги, тесты на ВИЧ и гепатит C.

Массовое тестирование на витамин D без симптомов эксперт не поддержала. Иммунограммы, анализы на все микроэлементы, кал на дисбактериоз и антитела к герпесу вне острого заболевания она назвала бесполезными чекапами, ведущими к гипердиагностике.

Пушкарева также посоветовала высыпаться, полноценно отдыхать, гулять, сбалансированно питаться и следить за влажностью воздуха дома.