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    Педиатр Пушкарева напомнила об осенней вакцинации от гриппа

    Осенью важно сделать ежегодную прививку от гриппа, но проходить обследования только из-за смены сезона не нужно. Об этом рассказала педиатр клиники «Атрибьют» Мария Пушкарева, сообщает RT.

    Универсального списка осенних исследований нет. Пушкарева рекомендовала обращаться к специалистам по жалобам: при частых отитах и затяжном насморке у ребенка — к оториноларингологу, при атопическом дерматите перед отопительным сезоном — к дерматологу или педиатру.

    Здоровым людям не нужны общий и биохимический анализы крови «перед зимой». Детям исследования назначают при жалобах или в определенные возрастные периоды, например для скрининга на анемию до года.

    Взрослым врач напомнила о контроле давления, проверке на диабет с 35 лет или раньше при избыточном весе, липидограмме раз в пять лет. Также важны базовые онкоскрининги, тесты на ВИЧ и гепатит C.

    Массовое тестирование на витамин D без симптомов эксперт не поддержала. Иммунограммы, анализы на все микроэлементы, кал на дисбактериоз и антитела к герпесу вне острого заболевания она назвала бесполезными чекапами, ведущими к гипердиагностике.

    Пушкарева также посоветовала высыпаться, полноценно отдыхать, гулять, сбалансированно питаться и следить за влажностью воздуха дома.

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