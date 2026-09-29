Оториноларинголог Кусакина назвала признак насморка, требующий внимания

Усиление выделений из носа при наклоне головы вперед может указывать на состояние, которое легко принять за насморк. Врач-оториноларинголог Татьяна Кусакина советует при таком симптоме обратиться к специалисту, передает РИАМО .

Кусакина пояснила, что похожие на ринит симптомы иногда возникают при назальной ликворее — истечении спинномозговой жидкости. Самостоятельно отличить ее от обычного насморка бывает непросто.

По словам врача, один из признаков, на который стоит обратить внимание, — заметное усиление выделений при наклоне головы вперед. Однако по одному симптому поставить диагноз нельзя, сообщает RT.

Ликворея может возникнуть после травмы или операции, а также развиться самопроизвольно. Если насморк протекает необычно, Кусакина рекомендует получить медицинскую оценку.