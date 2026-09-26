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    Ортопед Литвиненко перечислил ошибки любителей пробежек

    Ортопед Андрей Литвиненко предупредил о рисках бега без разминки и медицинского обследования, сообщает aif.ru.

    По словам врача, резкий старт без разминки может привести к растяжению, разрыву тканей или травме ноги. Такие случаи среди любителей пробежек происходят часто.

    Литвиненко также посоветовал пройти обследование перед началом тренировок. Бег повышает давление и учащает пульс, поэтому скрытые сердечно-сосудистые заболевания могут обостриться. Врач упомянул стенокардию, аритмию и риск инфаркта.

    Среди других ошибок ортопед назвал неверный расчет сил, неподходящую одежду и обувь без амортизации. Он также предостерег от пробежек вдоль дорог с интенсивным движением: при беге человек глубоко вдыхает выхлопные газы, пишет kp.ru.

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