Ортопед Литвиненко перечислил ошибки любителей пробежек

Ортопед Андрей Литвиненко предупредил о рисках бега без разминки и медицинского обследования, сообщает aif.ru .

По словам врача, резкий старт без разминки может привести к растяжению, разрыву тканей или травме ноги. Такие случаи среди любителей пробежек происходят часто.

Литвиненко также посоветовал пройти обследование перед началом тренировок. Бег повышает давление и учащает пульс, поэтому скрытые сердечно-сосудистые заболевания могут обостриться. Врач упомянул стенокардию, аритмию и риск инфаркта.

Среди других ошибок ортопед назвал неверный расчет сил, неподходящую одежду и обувь без амортизации. Он также предостерег от пробежек вдоль дорог с интенсивным движением: при беге человек глубоко вдыхает выхлопные газы, пишет kp.ru.