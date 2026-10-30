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    Нутрициолог Ляшенко объяснила, когда усталость требует обращения к врачу

    Нутрициолог Ляшенко: сезонная хандра может отступить после сна и прогулок

    Косметолог-эстетист, нутрициолог, эксперт компании EGENY Марина Ляшенко посоветовала обратиться к врачу, если слабость сохраняется неделями и отдых не возвращает бодрость. Такое состояние может быть связано с дефицитом витаминов и другими причинами, сообщает Sputnik.

    Ляшенко объяснила, что осенне-зимняя усталость часто возникает из-за изменений привычного ритма. Люди меньше гуляют и двигаются, больше времени проводят в помещении, хуже спят. После выходных, полноценного сна или тренировки самочувствие может улучшиться.

    Если восстановление не помогает, а к слабости добавляются трудности с концентрацией, головокружения, бледность или одышка при привычной нагрузке, эксперт рекомендовала не ставить диагноз самостоятельно. Установить причину помогут врач и анализы, пишет aif.ru.

    Ляшенко также предостерегла от попыток справиться с усталостью одной добавкой. Основой остаются полноценное питание, сон, движение и восстановление. Нутрицевтики могут лишь дополнять эту систему, если подходят рациону и потребностям человека.

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