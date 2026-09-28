Нутрициолог Чернобровкина назвала полезные для иммунитета детей овощи
Нутрициолог Чернобровкина: детям стоит есть овощи разных цветов
Нутрициолог Юлия Чернобровкина посоветовала чередовать овощи в детском меню. Томаты и сладкий перец помогут разнообразить набор полезных веществ, сообщает NEWS.ru.
Чернобровкина объяснила, что овощи различаются по составу. Морковь и тыква содержат каротиноиды, сладкий перец — витамин С, а томаты — ликопин.
Эксперт предложила использовать принцип «ешь радугу»: предлагать ребенку овощи и фрукты разных цветов. По ее словам, в игровой форме дети охотнее пробуют разнообразные продукты.
Читайте также