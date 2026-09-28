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    Нутрициолог Чернобровкина назвала полезные для иммунитета детей овощи

    Нутрициолог Чернобровкина: детям стоит есть овощи разных цветов

    Нутрициолог Юлия Чернобровкина посоветовала чередовать овощи в детском меню. Томаты и сладкий перец помогут разнообразить набор полезных веществ, сообщает NEWS.ru.

    Чернобровкина объяснила, что овощи различаются по составу. Морковь и тыква содержат каротиноиды, сладкий перец — витамин С, а томаты — ликопин.

    Эксперт предложила использовать принцип «ешь радугу»: предлагать ребенку овощи и фрукты разных цветов. По ее словам, в игровой форме дети охотнее пробуют разнообразные продукты.

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