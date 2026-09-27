Невролог Ткачев назвал онемение пальцев признаком туннельного синдрома

Боль в запястье и онемение пальцев могут указывать на туннельный синдром. Невролог Александр Ткачев объяснил, как работа за компьютером влияет на развитие заболевания, сообщает газета «Известия» .

Ткачев рассказал, что примерно каждый пятый пациент невролога жалуется на боль в запястье и онемение рук. Одной из причин таких симптомов может быть туннельный синдром — сдавливание нерва в узком канале запястья.

По словам врача, женщины сталкиваются с заболеванием примерно вдвое чаще мужчин: их запястный канал обычно уже. Туннельный синдром чаще выявляют у людей 40–60 лет, но теперь его диагностируют и у пациентов 20–30 лет. Среди факторов риска Ткачев назвал длительную работу с компьютерной мышью и другими устройствами, нагружающими кисть.

На ранней стадии снизить нагрузку помогают удобное положение рук, перерывы каждые 30–60 минут и ортопедический коврик с валиком. На ночь врач рекомендует фиксировать запястье ортезом или шиной.

При регулярной боли в запястье и онемении пальцев Ткачев советует обратиться к неврологу. Сильное повреждение срединного нерва может потребовать операции.