Невролог Ткачев назвал онемение пальцев признаком туннельного синдрома
Боль в запястье и онемение пальцев могут указывать на туннельный синдром. Невролог Александр Ткачев объяснил, как работа за компьютером влияет на развитие заболевания, сообщает газета «Известия».
Ткачев рассказал, что примерно каждый пятый пациент невролога жалуется на боль в запястье и онемение рук. Одной из причин таких симптомов может быть туннельный синдром — сдавливание нерва в узком канале запястья.
По словам врача, женщины сталкиваются с заболеванием примерно вдвое чаще мужчин: их запястный канал обычно уже. Туннельный синдром чаще выявляют у людей 40–60 лет, но теперь его диагностируют и у пациентов 20–30 лет. Среди факторов риска Ткачев назвал длительную работу с компьютерной мышью и другими устройствами, нагружающими кисть.
На ранней стадии снизить нагрузку помогают удобное положение рук, перерывы каждые 30–60 минут и ортопедический коврик с валиком. На ночь врач рекомендует фиксировать запястье ортезом или шиной.
При регулярной боли в запястье и онемении пальцев Ткачев советует обратиться к неврологу. Сильное повреждение срединного нерва может потребовать операции.