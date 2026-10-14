Невролог Ткачев назвал контроль давления первым шагом в профилактике инсульта

Врач-невролог Александр Ткачев посоветовал начинать профилактику инсульта с регулярного измерения давления. Его повышение может годами оставаться незаметным, сообщает RT .

Врач рекомендовал записывать показатели давления и добиваться его контроля вместе со специалистом. Назначенные препараты нужно принимать по схеме, а не только при головной боли. В пожилом возрасте целевые значения подбирают с учетом состояния и переносимости лечения.

Также важно проверить холестерин, сахар крови и сердечный ритм. При мерцательной аритмии могут образовываться тромбы, способные попасть в сосуды мозга. Перебои пульса — повод обратиться к врачу.

Ткачев посоветовал полностью отказаться от курения, сократить сладкие напитки, соль, колбасы и другую сильно переработанную еду. Основой рациона должны стать овощи, бобовые, цельные крупы, рыба, орехи и растительные масла.

Ориентир для движения — около 150 минут умеренной активности в неделю. Начать можно с коротких прогулок, добавляя упражнения на силу и равновесие и перерывы в сидении.

При внезапном перекосе лица, слабости руки или нарушении речи нужно сразу звонить 112 или 103, даже если симптомы прошли. Ждать, ложиться спать или самостоятельно резко снижать давление нельзя.