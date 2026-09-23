Невролог Разумов объяснил, чем мигрень отличается от других видов головной боли

Мигрень — лишь один из видов головной боли, причем сама боль составляет только одну из ее фаз. Причину недомогания должен установить врач, сообщает Радио1 .

Невролог Дмитрий Разумов рассказал, что помимо мигрени врачи выделяют головную боль напряжения, кластерную боль и другие виды. Головная боль может быть первичной — самостоятельным состоянием — или вторичной, вызванной другой причиной, например опухолью или кровоизлиянием, пишет RT.

Силу боли врач оценивает со слов пациента по шкале от 0 до 10. По словам Разумова, люди по-разному описывают и переносят одинаково сильные ощущения.

Диагноз мигрени врач ставит на основе истории болезни и дневника головной боли. МРТ и другие исследования назначают при наличии настораживающих признаков.

Если голова болит четыре дня в месяц или чаще, Разумов советует обсудить с врачом профилактику. Она помогает снизить риск боли, вызванной частым приемом обезболивающих.