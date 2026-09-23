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    Невролог Разумов объяснил, чем мигрень отличается от других видов головной боли

    Мигрень — лишь один из видов головной боли, причем сама боль составляет только одну из ее фаз. Причину недомогания должен установить врач, сообщает Радио1.

    Невролог Дмитрий Разумов рассказал, что помимо мигрени врачи выделяют головную боль напряжения, кластерную боль и другие виды. Головная боль может быть первичной — самостоятельным состоянием — или вторичной, вызванной другой причиной, например опухолью или кровоизлиянием, пишет RT.

    Силу боли врач оценивает со слов пациента по шкале от 0 до 10. По словам Разумова, люди по-разному описывают и переносят одинаково сильные ощущения.

    Диагноз мигрени врач ставит на основе истории болезни и дневника головной боли. МРТ и другие исследования назначают при наличии настораживающих признаков.

    Если голова болит четыре дня в месяц или чаще, Разумов советует обсудить с врачом профилактику. Она помогает снизить риск боли, вызванной частым приемом обезболивающих.

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