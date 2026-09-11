Мужчинам рассказали о снижающем риск рака простаты продукте

Уролог Гарольд Альмонте призвал мужчин включить в рацион помидоры, чтобы снизить риск развития рака простаты. Об этом медик рассказал изданию El Periodico de España .

Как отметил врач, основной элемент профилактики рака простаты — правильное питание. Поэтому мужчинам надо больше есть фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Однако особое место в такой диете должны занимать помидоры. В них содержится ликопин — антиоксидант, который снижает риск заболевания. Кроме того, именно эти овощи богаты бета-каротином, витаминами A, K, C, E и группы B.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рекомендовала включить в рацион для мужчин помидоры, морепродукты, жирную рыбу и брокколи. Она также призвала сократить переработанное мясо и отказаться от пива.