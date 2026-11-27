Невролог Демьяновская: головная боль и нарушения речи после ОРВИ опасны

Сильная головная боль, нарушение речи и онемение конечностей после перенесенного ОРВИ опасны и требуют срочной медицинской помощи. Это может спасти пациенту жизнь, рассказала в беседе с RT невролог Екатерина Демьяновская.

Ухудшение состояния после перенесенного ОРВИ может свидетельствовать о развитии менингита, энцефалита или инсульта.

«Среди симптомов, которые требуют немедленного обращения к врачу, — внезапная, очень сильная или быстро нарастающая головная боль, многократная рвота, напряжение мышц шеи, светобоязнь, спутанность сознания или выраженная сонливость», — предупредила невролог.

Опасна также внезапная асимметрия лица, нарушение координации, двоение в глазах и резкое ухудшение зрения. По словам врача, главное отличие опасных неврологических симптомов от остаточных явлений заболевания — их неожиданность и нарастание. Своевременное обращение к врачу может спасти человеку жизнь, подчеркнула Демьяновская.

Прием антибиотиков при гриппе и ОРВИ опасен для здоровья. Подобные препараты действуют исключительно на бактерии, например, при ангине или пневмонии.