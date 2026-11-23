Антибиотики бесполезны при простуде и гриппе, а их прием без назначения врача опасен для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель медицинского отдела «Биннофарм Групп» Татьяна Комякова.

Она подчеркнула, что подобные препараты действуют исключительно на бактерии — например, при стрептококковой ангине или бактериальной пневмонии. Назначать медикамент, дозировку и длительность терапии должен только специалист.

Самолечение и прием лекарств «на всякий случай» грозят тошнотой, диареей, кожными высыпаниями и нарушением работы ЖКТ. Главная опасность нерационального приема — развитие антибиотикорезистентности, из-за которой устойчивые бактерии перестают реагировать на лечение. При вирусных инфекциях антибактериальная терапия оправдана только в случае подтвержденных бактериальных осложнений.