Сегодня 07:00 «Валящий с ног» вирус гуляет по Казахстану. Россия — следующая? Вирусолог Зуев: степень тяжести ОРВИ и гриппа зависит от организма заболевшего Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Казахстане распространяется инфекция, которую прозвали «валящим с ног вирусом». Болезнь протекает с высокой температурой, особенно у детей, и сильным сухим кашлем. Что это за инфекция и ждать ли ее в России — в материале 360.ru.

Эпидситуация в Казахстане

В СМИ появились сообщения о сезонном заболевании в Казахстане с тяжелым течением и «несбиваемой» температурой выше 39–40 градусов. У заразившихся наблюдаются ломота в теле, озноб, головная боль, слабость и сухой кашель. Особенно часто страдают дети. Роспотребнадзор запросил у Минздрава Казахстана информацию об эпидситуации в стране. В министерстве ответили, что ситуация стабильная и соответствует сезонной норме. Показатели заболеваемости детей выглядят довольно тревожными: с 1 по 20 ноября в детскую городскую клиническую инфекционную больницу в Алматы привели 14 166 детей. Госпитализация потребовалась 2773.

Фото: 360.ru

Однако противоречия с заявлением Минздрава Казахстана здесь нет, пояснила 360.ru инфекционист Марият Мухина. «Есть разница между абсолютными и относительными показателями. Госпитализировано лишь 19,6% обратившихся — почти 11 400 человек отпустили после осмотра в приемном отделении», — подчеркнула она. И, кстати, за неделю в Алматы зарегистрировали в 2,6 раза меньше случаев ОРВИ, чем за тот же период прошлого года, — 16 841. Оснований для паники нет, подчеркнули в управлении общественного здравоохранения города. В ведомстве посетовали на то, что многие родители заболевших детей обращаются в приемные отделения стационаров, минуя поликлиники, особенно часто — ночью. Это увеличивает нагрузку на больницы и может влиять на время ожидания осмотра.

Идет ли речь о новом вирусе?

В Сети обсуждают, что болезнь якобы не похожа ни на грипп, ни на ковид. Однако новых возбудителей не выявлялось, подчеркнула Мухина. Она отметила, что панические домыслы распространяются быстрее самого вируса, однако формально причин для серьезного беспокойства действительно нет. «Лабораторный мониторинг в Алматы показывает классический ноябрьский „вирусный букет“ (грипп A (H1N1) и грипп B) плюс риновирусы, парагрипп, РС-вирус, бокавирус, аденовирусы и сезонные коронавирусы. По клинической картине это типовой гриппозный синдром», — рассказала собеседница 360.ru.

Действительно ли вирус «валит с ног»?

На самом деле такая характеристика может относиться к любому возбудителю, заметил в беседе с 360.ru вирусолог Виктор Зуев. По его словам, степень тяжести заболевания зависит не только от степени патогенности вируса, но и от состояния организма, в который он проникает.

Грипп у кого-то может проходить тяжело, у кого-то не очень, а некоторые просто становятся вирусоносителями. Но если даже не очень патогенный вирус попадает в ослабленный организм, результат может быть очень плачевным. Виктор Зуев руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи

Однако эксперт не исключил, что конкретный вирус — высокопатогенный. «Сейчас довольно часто регистрируются изменения свойства вируса, особенно это характерно для вируса гриппа. Этому может способствовать повышенная контактность людей друг с другом на фоне любви к туристическим поездкам», — указал Зуев.

Почему сильно болеют именно дети?

Дети младшего возраста «иммунологически наивны», у них еще нет ни естественного, ни вакцинационного инфекционного иммунитета к гриппу A (H1N1) — «свиному» субтипу.

Фото: РИА «Новости»

Терморегуляция у них менее стабильна, чем у взрослых: различается соотношение поверхности и массы тела. Обезвоживание наступает быстрее и усугубляет жар. Кроме того, при «вирусном букете» ребенок может поймать новый вирус, не вылечив старый, и суммарная интоксикация будет выше.

На самом деле высокая температура — это хороший ответ иммунитета, призванный уничтожить вирус. Видимо, дети в Казахстане более иммунологически сильны и правильно реагируют на инфекцию. Марият Мухина инфекционист

Так называемая несбиваемая температура у детей в Алматы на самом деле тоже норма для активной стадии гриппа. Жаропонижающие не лечат, а «обманывают» термостат в мозге, чтобы облегчить самочувствие. Пока организм борется с инфекцией, температура будет подниматься вновь. Однако сбивать температуру выше 38 градусов необходимо. Если лекарства не помогают, требуется детоксикация и терапия в стационаре.

Опасаться ли вируса россиянам?