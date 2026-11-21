Образующийся в квартирах при чрезмерной работе батарей сухой воздух раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и снижает их способность противостоять инфекциям. Особенно сильно пересыхание сказывается на организме во время сна. Об этом 360.ru рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, интенсивное отопление снижает относительную влажность воздуха. В результате слизистые оболочки пересыхают, что приводит к развитию воспаления даже без заражения вирусами.

«Это не ОРВИ как таковое, то есть это не вирусная инфекция, а именно воспаление вследствие пересушивания», — объяснил специалист.

В таком состоянии слизистая хуже выполняет защитную функцию, поэтому вирусам легче закрепиться на ее поверхности и вызвать заболевание.

Дополнительным фактором риска зимой становятся частые контакты людей в закрытых помещениях, общественном транспорте, школах и детских садах, добавил Болибок.

Что делать и куда обращаться, если батареи в квартире работают так, что просто нечем дышать, и можно ли исправить ситуацию своими силами — в материале 360.ru.