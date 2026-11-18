18 ноября 2026 19:00 ХОБЛ добралась до молодых. Курить для этого необязательно Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Врачи перестали считать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) исключительно болезнью старшего поколения и курильщиков со стажем. Заболевание, которое годами незаметно развивается и разрушает легкие, стали чаще диагностировать у молодых людей, в том числе у тех, кто никогда не брал в руки сигарету. Почему ХОБЛ добралась до миллениалов и зумеров, по каким симптомам ее можно распознать, кто находится в группе риска и можно ли остановить разрушение легких — в материале 360.ru.

ХОБЛ поразила молодых

Количество пациентов в возрасте до 40 лет с диагнозом ХОБЛ за последние несколько лет выросло по всей России. Об этом в интервью MSK1.RU рассказала главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Московской области, руководитель отдела пульмонологии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени Владимирского», профессор курса пульмонологии кафедры терапии МОНИКИ Наталья Макарьянц. Она подчеркнула, что в ее практике самым молодым стал пациент 22 лет с тяжелой формой заболевания. «Причиной в данном случае стало не курение. Молодой человек работал на производстве по изготовлению столешниц, где не использовал средства индивидуальной защиты. Он устроился туда в 18 лет, а уже к 22 годам у него диагностировали тяжелую ХОБЛ», — заявила Макарьянц. По словам специалиста, в группе риска находятся и работники строительных площадок, мебельных производств и других предприятий, где приходится регулярно вдыхать пыль и вредные вещества без средств защиты. Врач подчеркнула, что главным фактором развития заболевания остается курение обычных сигарет, в том числе пассивное. Именно длительное воздействие табачного дыма врачи называли основной причиной развития ХОБЛ. Еще одним возможным фактором Макарьянц назвала распространение электронных сигарет и вейпов среди молодежи. Однако она подчеркнула, что прямая связь между их использованием и ростом числа молодых пациентов с ХОБЛ пока не установлена. Специальных исследований, которые подтвердили бы такую зависимость, специалисты не проводили.

Фото: РИА «Новости»

ХОБЛ наступает медленно

Для развития ХОБЛ требуется многолетнее воздействие вредных факторов на легочную ткань. Об этом 360.ru рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. При постоянном вдыхании табачного дыма, пыли и других вредных веществ в бронхах развивается хроническое воспаление. Их стенки утолщаются, просвет сужается, а образование слизи затрудняет прохождение воздуха. Постепенно разрушаются и альвеолы — мельчайшие легочные пузырьки, через стенки которых кислород поступает в кровь. Пульмонолог подчеркнул, что у курильщиков первые признаки заболевания обычно появляются после многих лет регулярного воздействия табачного дыма. «Требуется хотя бы 10 лет воздействия неблагоприятных факторов, например курения сигарет, для того чтобы болезнь начала развиваться. Потом необходимо время, чтобы она дальше прогрессировала», — заявил Овечкин. Врач подчеркнул, что развитие ХОБЛ в молодом возрасте возможно из-за редкой генетической особенности — дефицита альфа-1-антитрипсина, белка, защищающего легочную ткань от повреждений. Особенно опасно сочетание такой предрасположенности с курением и длительным воздействием других вредных факторов, ускоряющих развитие заболевания.

Фото: РИА «Новости»

Первые симптомы ХОБЛ: когда пора обратиться к врачу

На ранних стадиях ХОБЛ практически не мешает повседневной жизни. По словам Вячеслава Овечкина, заболевание обычно начинается с хронического бронхита, который сопровождается утренним кашлем с небольшим количеством мокроты. Многие не придают этим симптомам значения. «Процесс перехода из бронхита в ХОБЛ, как правило, незаметный. На первой стадии человек может не замечать каких-то изменений», — объяснил пульмонолог. По мере прогрессирования заболевания появляется одышка. Особенно заметной она становится при привычных физических нагрузках. Например, человек, который раньше без труда поднимался на третий этаж, начинает останавливаться на лестнице, чтобы перевести дыхание. По словам Овечкина, люди среднего возраста часто списывают такие изменения на старение или усталость и не обращаются за медицинской помощью. Между тем снижение переносимости физических нагрузок — один из главных поводов проверить состояние легких.

Фото: РИА «Новости»

Выявить ХОБЛ помогает спирометрия — исследование функции внешнего дыхания. Во время процедуры пациент делает глубокий вдох, после чего максимально быстро и сильно выдыхает воздух в специальный прибор. «Исследование позволяет выявить ХОБЛ на ранних стадиях, когда еще можно замедлить течение заболевания и сохранить здоровую и полноценную жизнь», — подчеркнул врач. Спирометрия измеряет объем воздуха, который человек способен выдохнуть, и скорость его выдоха. Особое значение имеют объем форсированного выдоха за первую секунду и его соотношение с форсированной жизненной емкостью легких. Эти показатели помогают определить, насколько затруднено прохождение воздуха через бронхи. При этом на ранних стадиях заболевания рентгеновские снимки легких еще могут не показывать заметных изменений. Поэтому при подозрении на ХОБЛ именно спирометрия становится основным методом функциональной диагностики.

Необратимые изменения в легких

Главная опасность ХОБЛ заключается в постепенном разрушении легочной ткани. По словам пульмонолога Овечкина, заболевание приводит к необратимым изменениям, из-за которых легкие все хуже обеспечивают организм кислородом. Одно из таких изменений — эмфизема, при которой разрушаются стенки альвеол. В результате уменьшается поверхность, через которую кислород поступает в кровь, а углекислый газ выводится из организма. Кроме того, в легких могут развиваться участки разрастания соединительной ткани — пневмосклероз.

Фото: РИА «Новости»

«Разрушенные альвеолы уже нельзя восстановить, разрастание соединительной ткани — тоже. Поэтому процесс полностью необратим», — подчеркнул врач. По мере прогрессирования ХОБЛ человеку становится все труднее дышать. Если сначала одышка появляется только при физических нагрузках, то при тяжелом течении заболевания она возникает даже в состоянии покоя. В результате снижается насыщение крови кислородом, что отражается на работе всего организма. Особенно тяжело ХОБЛ протекает у пожилых пациентов, которые нередко страдают и другими хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистыми. «Если у человека есть проблемы с сердцем, то дополнительная нагрузка на дыхание отягощает процесс. Ухудшаются кровоснабжение легких и газообмен, снижается насыщение крови кислородом», — объяснил Овечкин. На поздних стадиях тяжелая ХОБЛ способна привести к дыхательной недостаточности и угрожающим жизни осложнениям. При этом необратимость повреждений легочной ткани не означает, что развитие заболевания невозможно замедлить. Своевременное лечение помогает уменьшить симптомы и сохранить качество жизни пациента.

Как остановить развитие ХОБЛ

Полностью вылечить ХОБЛ невозможно, но своевременная терапия позволяет облегчить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания. Пульмонолог Овечкин подчеркнул, что важнейшее условие успешного лечения — устранение факторов, которые поддерживают хроническое воспаление в бронхах. «Основной шаг — это полный отказ от курения. Устранение факторов воздействия позволяет остановить хроническое воспаление в бронхах», — подчеркнул врач.

Фото: РИА «Новости»

Также важно избегать производственной пыли, вредных химических веществ и загрязненного воздуха. После прекращения воздействия вредных веществ защитные механизмы дыхательных путей постепенно начинают восстанавливать свою работу. В частности, улучшается мукоцилиарный клиренс — процесс, при котором слизь и микроскопические частицы выводятся из бронхов с помощью специальных ресничек. Пациентам с выраженными симптомами ХОБЛ назначают бронхорасширяющие препараты. Они помогают облегчить дыхание, уменьшить одышку и повысить переносимость физических нагрузок. «Эти препараты улучшают качество жизни, позволяют человеку даже со второй стадией заболевания оставаться активным», — объяснил Овечкин. Лекарства не могут восстановить разрушенные альвеолы и другие поврежденные структуры легких. Поэтому обнаружить ХОБЛ необходимо как можно раньше. Своевременное лечение и устранение факторов риска помогают замедлить развитие болезни, сохранить дыхательную функцию и на долгие годы продлить привычную активность.