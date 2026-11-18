Клиническое применение вакцины от рака толстой кишки началось в России
ФМБА объявил о наборе пациентов для лечения рака толстой кишки мРНК-вакциной
Клиническое применение разработанной Федеральным медико-биологическим агентством мРНК-вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки началось в России. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал заместитель главы агентства Игорь Борисевич.
Он подчеркнул, что сейчас идет набор пациентов для начала клинического применения нового препарата.
«Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента — вакцина „Онкопепт“. Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», — заявил Борисевич.
В начале апреля этого года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что все отечественные вакцины от рака доступны пациентам по полису обязательного медицинского страхования.
Он подчеркнул, что речь идет о персонализированных препаратах, которые разрабатывают под каждого конкретного пациента и помогают иммунитету бороться с опухолями.