ФМБА объявил о наборе пациентов для лечения рака толстой кишки мРНК-вакциной

Клиническое применение разработанной Федеральным медико-биологическим агентством мРНК-вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки началось в России. Как сообщило РИА «Новости» , такое заявление сделал заместитель главы агентства Игорь Борисевич.

Он подчеркнул, что сейчас идет набор пациентов для начала клинического применения нового препарата.

«Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента — вакцина „Онкопепт“. Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», — заявил Борисевич.

В начале апреля этого года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что все отечественные вакцины от рака доступны пациентам по полису обязательного медицинского страхования.

Он подчеркнул, что речь идет о персонализированных препаратах, которые разрабатывают под каждого конкретного пациента и помогают иммунитету бороться с опухолями.