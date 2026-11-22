Основой здорового образа жизни являются правильное питание и соблюдение режима, а биологически активные добавки следует рассматривать лишь как дополнение. Об этом в подкасте 360.ru «Джентльмены предпочитают» заявил врач-онкоуролог и доктор медицинских наук Александр Дзидзария.

Он пояснил, что есть базовые добавки, компенсирующие нехватку витаминов и микроэлементов, которые человек не получает вместе с пищей. К ним он отнес витамин D, магний, омега-3 и комплексную клетчатку. Врач подчеркнул, что при приеме биологически активных добавок важно соблюдать дозировку и учитывать потребности организма.

«Формулы, что чем больше пьешь, тем будешь здоровее, не существует. Это неправда. Основа — это еда правильная, режим. И вот надстройка точечная — это БАДы», — подчеркнул Дзидзария.