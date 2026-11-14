Гериатры объяснили, почему пожилым людям опасно стремиться к худобе

Для людей старше 65 лет индекс массы тела (ИМТ) от 25 до 27 может быть более благоприятным, чем принято считать по общим медицинским стандартам. Об этом сообщило издание «Главный региональный» со ссылкой на «ПРО ФИНАНСЫ», которое приводит выводы российских гериатров.

По данным издания, строгие диеты в пожилом возрасте могут привести к саркопении — потере мышечной массы. Это повышает риск падений, переломов и утраты способности самостоятельно выполнять повседневные дела.

Авторы публикации ссылаются на исследование «Хрусталь», согласно которому люди старше 65 лет с ИМТ от 25 до 29,9 в среднем живут дольше худощавых сверстников.

Небольшой запас жировой ткани может обеспечивать организм дополнительной энергией во время болезни или восстановления после операции.

О том, чем опасна саркопения, как вовремя распознать проблему и можно ли сохранить силу мышц до глубокой старости, ранее разбирался 360.ru.