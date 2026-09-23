Невролог Комаров предупредил о риске инсульта при смене режима осенью

Осенняя смена погоды и привычного режима может ухудшить самочувствие людей с сосудистыми нарушениями. Врач-невролог Александр Комаров объяснил, какие симптомы нельзя списывать на усталость, сообщает Life.ru .

По словам Комарова, перепады атмосферного давления, осадки и сокращение светового дня могут влиять на метеочувствительных людей. Возвращение из отпусков, начало учебы и новые рабочие задачи добавляют нагрузку. На этом фоне возможны головная боль, головокружение, нарушения сна и повышенная утомляемость.

Врач отметил, что осенью также могут возникать гипертонические кризы, учащенное сердцебиение и обострения панических атак. Особое внимание нужно уделять пожилым людям: после возвращения с дач у них меняется двигательный режим. Сочетание неблагоприятных факторов может привести к нарушению мозгового кровообращения и инсульту.

Комаров назвал три характерных признака инсульта: нарушение симметрии лица, движений с одной стороны тела и речи. При обычной усталости человек чувствует общую слабость, но таких односторонних нарушений у него нет.