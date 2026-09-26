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    Невролог Хорошев предупредил о риске сердечного приступа при просмотре хорроров

    Невролог Павел Хорошев предупредил о риске сердечного приступа после сильного испуга у людей с проблемами сосудов, сообщает ИА НСН.

    Поводом для комментария стал случай с девушкой, которая во время ночного просмотра фильма ужасов в лесу почувствовала острую боль в груди. Медики предположили, что испуг мог вызвать спазм коронарных сосудов.

    Хорошев подчеркнул, что по описанию симптомов нельзя установить причину боли. Среди возможных объяснений он назвал приступ стенокардии, кардионевроз и остеохондроз.

    По словам невролога, сильный испуг вызывает выброс адреналина и норадреналина. Эти гормоны учащают сердцебиение и повышают нагрузку на сердце. При предрасположенности, например сужении сосудов, такая реакция может привести к коронарному спазму и сердечному приступу. При этом Хорошев не утверждал, что у девушки произошел именно сердечный приступ.

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