Невролог Хорошев предупредил о риске сердечного приступа при просмотре хорроров

Невролог Павел Хорошев предупредил о риске сердечного приступа после сильного испуга у людей с проблемами сосудов, сообщает ИА НСН .

Поводом для комментария стал случай с девушкой, которая во время ночного просмотра фильма ужасов в лесу почувствовала острую боль в груди. Медики предположили, что испуг мог вызвать спазм коронарных сосудов.

Хорошев подчеркнул, что по описанию симптомов нельзя установить причину боли. Среди возможных объяснений он назвал приступ стенокардии, кардионевроз и остеохондроз.

По словам невролога, сильный испуг вызывает выброс адреналина и норадреналина. Эти гормоны учащают сердцебиение и повышают нагрузку на сердце. При предрасположенности, например сужении сосудов, такая реакция может привести к коронарному спазму и сердечному приступу. При этом Хорошев не утверждал, что у девушки произошел именно сердечный приступ.