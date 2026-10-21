Невролог Евдокимов предупредил о последствиях использования смартфона лежа на диване

Использование гаджетов лежа на диване может привести к сдавливанию нервов и сосудов шеи, головным болям и онемению рук. Об этом рассказал врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов, передает «Вечерняя Москва» .

По словам врача, при использовании смартфона, планшета или ноутбука в таком положении шея напрягается. Поначалу человек может этого не замечать, но со временем напряжение негативно сказывается на самочувствии.

Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы. Среди возможных последствий врач назвал нарушения сна, головную боль, покалывание, онемение рук и другие боли.

Евдокимов пояснил, что привычка имеет накопительный эффект: неприятные ощущения могут возникнуть лишь через три–четыре дня. Из-за этого человек не всегда связывает симптомы с использованием гаджета лежа.

По словам специалиста, после приема у врача симптомы могут временно исчезнуть. Однако сохранение привычки приводит к их возвращению и затрудняет выявление причины боли.