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    Невролог Демьяновская предупредила о судорогах при избытке кофеина

    Очень большая доза кофеина, принятая за один раз, может вызвать нарушение сердечного ритма, спутанность сознания и судороги. В таком случае нужна медицинская помощь, сообщает RT.

    Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала ориентир для здорового взрослого человека — до 400 мг кофеина в сутки. Это примерно три-четыре порции кофе, но содержание кофеина зависит от сорта, обжарки и способа приготовления напитка.

    По словам врача, в 60 мл эспрессо может содержаться около 80 мг кофеина, а в 200 мл фильтр-кофе — около 90 мг. При подсчете дневного количества нужно учитывать также чай, энергетики, колу, шоколад и некоторые лекарства. Беременным Демьяновская рекомендовала ограничиться 200 мг кофеина в сутки из всех источников.

    Врач объяснила, что реакция на кофеин индивидуальна. На его избыток могут указывать сердцебиение, тревога, дрожь, головная боль, бессонница, тошнота и диарея. Если симптомы повторяются, Демьяновская посоветовала уменьшить порцию или крепость кофе, отказаться от других источников кофеина и не пить его во второй половине дня.

    При приеме очень большой дозы за один раз возможны рвота, выраженная тахикардия, нарушение сердечного ритма, спутанность сознания и судороги. Особую опасность, по словам невролога, представляют порошки и концентраты кофеина: из них легче получить токсическую дозу, чем из обычного кофе.

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