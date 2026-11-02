Врач Рокко назвала главную привычку для долголетия после 50 лет

Людям старше 50 лет важно уделять особое внимание качеству сна, пишет американское издание Parade со ссылкой на врача и специалиста по долголетию Говри Редди Рокко. Перевод статьи выполнил aif.ru .

Взрослым рекомендуется спать по семь-восемь часов в сутки, во время которых организм восстанавливается и укрепляет иммунитет. Согласно исследованиям, у людей, которые регулярно спят менее семи часов, риск преждевременной смерти на 14% выше, а при сне более девяти часов показатель увеличивается на 34%.

Врач перечислила признаки недостаточного сна: дневная сонливость, постоянная усталость, раздражительность, головные боли и замедленная реакция. Для улучшения отдыха специалист советует обратиться к врачу, так как причиной могут быть стресс или привычки, например употребление кофе во второй половине дня. Ранее эксперты назвали шесть видов круп для снижения давления.