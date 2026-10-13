Врач Соломатина оценила пользу колы с лимоном против головной боли

Блогеры предложили пить колу с лимонным соком как средство от головной боли. Об этом сообщил врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» .

Диетолог Соломатина объяснила, что головная боль имеет разную природу, и популярный в соцсетях напиток с колой и лимоном поможет лишь в редких случаях. Если боль вызвана падением уровня сахара из-за усталости и голода, газировка действительно быстро поднимет глюкозу для питания клеток, но этот эффект будет временным. За резким скачком часто следует откат, из-за которого самочувствие может ухудшиться еще сильнее.

Эксперт предупредила, что сочетание кислоты и газа на пустой желудок способно повредить слизистую, особенно у людей с предрасположенностью к гастриту. В качестве безопасной альтернативы Соломатина посоветовала выполнить физические упражнения на свежем воздухе и съесть углеводную пищу с клетчаткой, например фрукт или смузи с мякотью.