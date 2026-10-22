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    Сомнолог Бузунов объяснил причины разбитости после долгого сна

    Плохое самочувствие после долгого сна может быть связано с неудобной постелью, сбоем режима или нарушениями дыхания. Сам по себе пересып не опасен, рассказал врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов, сообщает Общественная Служба Новостей.

    По словам врача, средняя норма сна составляет семь-девять часов, индивидуальная — от четырех до двенадцати. Поэтому длительный отдых не всегда означает избыток сна.

    Долгое лежание, особенно на неудобной кровати или подушке, может вызывать мышечные боли. Горизонтальное положение ухудшает венозный отток из головного мозга — отсюда возможная головная боль, пояснил Бузунов.

    Поздний подъем в выходные способен сбить внутренние часы. Пробуждение в глубокой стадии сна также вызывает заторможенность и плохое настроение. Врач посоветовал снимать мышечное напряжение зарядкой и растяжкой. Режим восстанавливается за две недели подъема в одно и то же время.

    Если привычного отдыха перестало хватать, а увеличение его продолжительности не помогает, причиной могут быть храп и обструктивное апноэ — остановки дыхания во сне. По оценке Бузунова, апноэ есть примерно у 15% населения. Оно повышает риск гипертонии, нарушений ритма сердца и внезапной смерти.

    При тяжелой дневной сонливости и утрате ощущения отдыха врач рекомендовал обратиться к специалисту и пройти полисомнографию.

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