Диетолог Белоусова предупредила о сокращении жизни на 3–10 лет из-за фастфуда

Частое употребление фастфуда и снеков может сократить жизнь на срок от 3 до 10 лет. Об этом в беседе с НСН сообщила диетолог, терапевт Анна Белоусова.

Угроза фастфуда зависит от регулярности и объемов его употребления, а не только от состава, пояснила диетолог Белоусова. В таких продуктах много трансжиров, что повышает риск развития атеросклероза, а избыток соли ведет к гипертонической болезни.

Частое употребление фастфуда повышает риск избыточного веса, ожирения и сахарного диабета второго типа. По словам специалиста, это приводит к накоплению букета серьезных хронических заболеваний, каждое из которых сокращает продолжительность жизни. Диетолог добавила, что зависимость от такой еды имеет накопительный эффект: человек может долго не замечать негативных изменений в организме.