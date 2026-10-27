Врач Круглик заявил, что препараты для похудения не решат проблему ожирения

Препараты для похудения не заменят комплексный подход к лечению ожирения. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат наук, пластический хирург Сергей Круглик.

По его словам, такие препараты дали врачам «действительно сильный инструмент», позволяющий работать «не на уровне обещаний, а на уровне измеримых показателей здоровья».

«Инъекция не заменяет комплексный подход», — подчеркнул Круглик и призвал не превращать ее «в самостоятельный бьюти-ритуал». Врач добавил, что GLP-1-терапия не является «коротким курсом до идеальной цифры» — она рассматривается как часть комплексного лечения, пишет НСН.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что не стоит демонизировать применение аналогов «Оземпика» для похудения.