В России создали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах

В ВолгГМУ разработали лекарство в капсулах для лечения диабета и ожирения

Специалисты из Волгограда разработали препарат в капсулах для лечения диабета второго типа и ожирения. Об этом РИА «Новости» заявил проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.

Ученые уже начали проводить клинические испытания разработки. Она получила название «Дипиарон».

В отличие от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, препарат воздействует на рецептор GPR119 и стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике. В результате это помогает регулировать уровень сахара в крови.

Эксперименты показали, что «Дипиарон» сохраняет и восстанавливает клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Токсическое воздействие препарата на печень и сердце ученые не выявили.

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