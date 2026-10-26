В России создали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах
В ВолгГМУ разработали лекарство в капсулах для лечения диабета и ожирения
Специалисты из Волгограда разработали препарат в капсулах для лечения диабета второго типа и ожирения. Об этом РИА «Новости» заявил проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.
Ученые уже начали проводить клинические испытания разработки. Она получила название «Дипиарон».
В отличие от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, препарат воздействует на рецептор GPR119 и стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике. В результате это помогает регулировать уровень сахара в крови.
Эксперименты показали, что «Дипиарон» сохраняет и восстанавливает клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Токсическое воздействие препарата на печень и сердце ученые не выявили.
Ранее врач Алиса Шарова перечислила побочные эффекты от уколов для похудения на основе агонистов инсулинового рецептора.