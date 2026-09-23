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    Нарколог Исаев допустил пожизненную трезвость после нескольких рецидивов

    Даже после нескольких срывов человек с зависимостью может вернуться к трезвой жизни. Прогноз зависит не только от числа рецидивов, но и от продолжительности лечения, рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, сообщает RT.

    Исаев объяснил, что зависимость — хроническое заболевание, поэтому риск рецидива сохраняется и после лечения. При этом срыв не означает, что длительная ремиссия недостижима: люди с серьезной историей употребления могут годами жить без психоактивных веществ.

    «Даже после нескольких рецидивов возможна многолетняя и пожизненная трезвость. Но и относиться к зависимости как к заболеванию, которое можно окончательно вылечить за несколько месяцев, в корне неправильно», — заключил Исаев.

    По словам нарколога, чем дольше и тяжелее было употребление и чем чаще случались срывы, тем больше времени требуют лечение и последующее сопровождение. Оценивать перспективы человека только по числу рецидивов нельзя.

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