Правила обезболивания при лечении зубов в России изменятся с 1 октября

Депутат Леонов: с 1 октября стоматологи должны делать анестезию при любой боли

По новым правилам стоматологов в России обяжут применять анестезию во время лечения, независимо от степени болевых ощущений. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Минздрав выпустил приказ, согласно которому дантисты обязаны по просьбе пациента вводить обезболивающее. Нововведение вступит в силу 1 октября. До сих пор анестезия применялась на усмотрение врача.

«Теперь пациенту обязаны провести анестезию при возникновении боли, даже самой незначительной, а значит процесс лечения зубов станет менее болезненным», — сказал депутат.

Ранее врач-стоматолог Ольга Харламова рассказала о существовании дентофобии. Она возникает из-за негативного опыта лечения зубов.