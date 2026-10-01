Косметолог Анчикова объяснила, как тканевая маска может навредить коже

Косметолог, дерматовенеролог Екатерина Анчикова предупредила: тканевые маски могут нарушить защитный слой кожи. По ее словам, почти в 90% случаев проблемы возникают из-за неправильного применения, сообщает «Абзац» .

Анчикова объяснила, что тканевая основа усиливает действие сыворотки, но маска рассчитана на кратковременное применение. Если держать ее на лице слишком долго, возникает парниковый эффект и повреждается гидролипидный слой кожи. Его бывает трудно восстановить; возможны красные пятна, отек и зуд.

Врач посоветовала отказаться от маски при появлении покраснения или сухости. Использовать такие средства она рекомендует не чаще раза в неделю: избыток витаминов и кислот может вызвать воспаление.

По словам Анчиковой, частое и длительное применение масок с некоторыми компонентами может привести к хроническим дерматозам и розацеа. Подбирать средство нужно по типу кожи: маска для жирной кожи может не подойти сухой.