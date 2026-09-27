«Известия»: нейросети могут ошибаться при расшифровке анализов и провоцировать самолечение

Врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин предупредил, что нейросети могут неверно объяснить результаты анализов. Такие ответы способны привести к самолечению или задержке обращения за медицинской помощью, сообщает газета «Известия» .

Языковые модели формируют правдоподобные ответы, но не проверяют медицинские факты, пояснил Космынин. Они могут сослаться на несуществующие нормы, перепутать единицы измерения или не учесть различия между лабораторными методами.

Для оценки результата важны не только цифры. Врач учитывает жалобы пациента, историю болезней, принимаемые препараты, возраст и пол. Он также сопоставляет показатели с предыдущими анализами и референсными значениями конкретной лаборатории.

Ошибочный ответ нейросети может без оснований успокоить человека и заставить его отложить визит к врачу. Возможна и обратная ситуация: из-за лишней тревоги пациент пройдет ненужные обследования или самостоятельно начнет принимать препараты железа, витамин D либо гормональные средства.

Космынин подчеркнул, что результаты анализов должен оценивать врач. При необходимости он назначит дополнительные исследования или повторный анализ.